В интернете появилось фото передней части Toyota Supra
В Сети появилось изображение передней части версии Toyota Supra. Новинка должна дебютировать в Детройте на очередном автосалоне. Фотошпионы запечатлели модель в ходе транспортировки.
Снимки новой версии опубликовали в рамках профильного форума SupraMKV. Версия размещалась в фургоне в его задней части, не имея камуфляжа. На авто был небольшой слой ткани. Из снимков видно, что новое авто наделено агрессивным дизайном передней части. Машина напоминает концепт FT-1, который представили пять лет назад. Серийная версия с заострённым «передком» теперь получила более закругленную форму. Были увеличены светодиодные фары. Капот не имеет прозрачного окна, в котором был виден мотор. В области переднего бампера большие воздухозаборники взяли с концепт-кара. Задняя часть серийной Toyota Supra обладает двухстворчатой крышей, затемнёнными передними стойками, сложенными черными наружными зеркалами.
«Dni24» ранее сообщали, что автобренд Toyota планирует выпустить до 2022 года девятнадцать новых транспортных средств.
Снимки новой версии опубликовали в рамках профильного форума SupraMKV. Версия размещалась в фургоне в его задней части, не имея камуфляжа. На авто был небольшой слой ткани. Из снимков видно, что новое авто наделено агрессивным дизайном передней части. Машина напоминает концепт FT-1, который представили пять лет назад. Серийная версия с заострённым «передком» теперь получила более закругленную форму. Были увеличены светодиодные фары. Капот не имеет прозрачного окна, в котором был виден мотор. В области переднего бампера большие воздухозаборники взяли с концепт-кара. Задняя часть серийной Toyota Supra обладает двухстворчатой крышей, затемнёнными передними стойками, сложенными черными наружными зеркалами.
«Dni24» ранее сообщали, что автобренд Toyota планирует выпустить до 2022 года девятнадцать новых транспортных средств.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:00