АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые скрытные звезды российского шоу-бизнеса
EUR 75.62 USD 66.50
Курс валют на 12.12.2018

В интернете появилось фото передней части Toyota Supra

В Сети появилось изображение передней части версии Toyota Supra. Новинка должна дебютировать в Детройте на очередном автосалоне. Фотошпионы запечатлели модель в ходе транспортировки.

В интернете появилось фото передней части Toyota Supra


Снимки новой версии опубликовали в рамках профильного форума SupraMKV. Версия размещалась в фургоне в его задней части, не имея камуфляжа. На авто был небольшой слой ткани. Из снимков видно, что новое авто наделено агрессивным дизайном передней части. Машина напоминает концепт FT-1, который представили пять лет назад. Серийная версия с заострённым «передком» теперь получила более закругленную форму. Были увеличены светодиодные фары. Капот не имеет прозрачного окна, в котором был виден мотор. В области переднего бампера большие воздухозаборники взяли с концепт-кара. Задняя часть серийной Toyota Supra обладает двухстворчатой крышей, затемнёнными передними стойками, сложенными черными наружными зеркалами.

«Dni24» ранее сообщали, что автобренд Toyota планирует выпустить до 2022 года девятнадцать новых транспортных средств.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Николай Басков в образе Николая Гоголя спел песню
Воспаленное сознание: почему Россию обвиняют в
Максим Фадеев заявил о работе над новым детским
Дочь Любови Успенской поделилась полуголыми
Чешские аналитики рассказали о шансах украинской
Владельцы iPhone могут отследить полёт Санта
Валерий Блюменкранц заявил, что славы на "Доме-2"
В интернете появилось фото передней части Toyota
Ольга Рапунцель испортила День рождения сестры
Татьяна Навка рассказала о "прилетевшем" в лицо
Катя Варнава позабавила подписчиков в Instagram
Названы самые крутые девайсы уходящего 2018 года
Космическая станция InSight прислала первые селфи
Николай Бурляев в эфире программы «Судьба
Прохор Шаляпин в Instagram показал свежий снимок
Ученые: Изменение климата двигает Северный полюс
Алёна Рапунцель пропишет дочь Ольги в квартире,
Ученые: Еда из одной тарелки помогает людям
Участник проекта «Замуж за Бузову» Валентин
Звезда "Дома-2" Виктория Боня стала лицом
В Сети появилась смешная пародия на Ольгу Бузову
Рыба фугу начала мутировать из-за глобального
Подруга Инны Глинкевич скопировала её образ и
Ксения Бородина помогла купить квартиру
Ученые: Эректильную дисфункцию можно вылечить
Lifan отзывает в России 1902 кроссовера LIfan
Депутат Госдумы Вадим Манукян назвал Ольгу Бузову
Победа Алены Савкиной на этапах конкурса «Человек
Новогодний подарок Алены Шишковой для дочери
Boeing Business Jets запускает новые самолёты,
Просмотреть все новости