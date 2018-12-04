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Toyota до 2022 года выпустит 19 новых транспортных средств

Эксперты автобренда Toyota заявили, что до 2022 года планируется выпуск 19 новых транспортных средств. Достоверно известно о выпуске новой Toyota Supra.

Toyota до 2022 года выпустит 19 новых транспортных средств


Авто собираются премировать на начало будущего года. Модельный ряд марки должен пополниться несколькими новыми кроссами и внедорожниками. Предполагается разработка минимум одного электрического кросса. Список новых версий должна дополнить также рестайлинговая модификация Toyota Cruiser. Возможно, специалисты займутся разработкой спорткара среднего класса версии MR2 следующей генерации. Вскоре должна появиться модифицированная модель Toyota Prius. Она получит фейслифтинг, систему полного привода, небольшие изменения гибридного силового агрегата. Нужно отметить, что одновременно пять представителей марки Toyota смогли войти в двадцатку ТОП самых реализуемых авто Северной Америки. В список вошли внедорожники версий Rav4, а также Highlander. Далее следует пикап Tacoma. Затем в рейтинге значатся седаны Corolla, а также Camry.

«Dni24» ранее сообщали, что автобренд Cadillac собирается на территорию России в будущем году привезти ряд своих очередных новинок, типа Cadillac XT4/XT6/CT-6/XT5.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:40

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