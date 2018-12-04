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Cadillac в 2019 году привезет в Россию ряд новинок

Компания Cadillac планирует в следующем году в Россию привезти ряд новинок. Речь идёт о новых Cadillac XT4, Cadillac XT6, Cadillac CT-6, Cadillac XT5.

Cadillac в 2019 году привезет в Россию ряд новинок


Компактный кросс Cadillac XT4 представили в рамках автосалона в Нью-Йорке. Авто в длину имеет 4,6 м. Его построили на новой платформе. Среди прочих версий бренда машину первой наделили электрогидравлическими тормозами. Паркетник оснащают двухлитровой "турбочетвёркой" на 237 л.с. и девятиступенчатым "автоматом". Полноразмерную версию Cadillac XT6 должны представить в Детройте в следующем году. Согласно предположениям, Cadillac XT6 наделят 3,6-литровым мотором V6 на 310 л.с. и 9-ступенчатой АКПП. Есть вероятность, что моторная гамма получит турбомотор на 400 л.с.

Рассматривая седан версии Cadillac CT-6, стоит отметить, что в данном случае, возможно разговор идёт о модификации V-Sport, которую представили весной 2018 г. В ней установлен новый 4,2-литровый мотор V8 с парой турбонагнетателей. Двигатель генерирует 557 л.с., а также работает вместе с десятиступенчатым "автоматом". В авто используется полноприводная система. Седаны в РФ с 3,6-литровым V6 на 335 л.с. стоят от 4,19 млн. руб.

Полноприводная версия кросса Cadillac XT5, реализуемая сейчас в РФ, оснащается 3,6-литровым мотором V6 на 314 л.с., а также восьмиступенчатым "автоматом". Стандартное оснащение машины подразумевает наличие мультимедиа с восьмидюймовым экраном, круиз-контроля, двузонного климат-контроля, панорамного люка. Авто расценивается от 3,19 млн. руб.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:07

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