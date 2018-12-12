Boeing Business Jets запускает новые самолёты, способные без дозаправки облететь полмира
Boeing Business Jets сообщает, что будет запущен новый самолёт, принадлежащий к модельному ряду BBJ-777X. Они смогут без пересадки осуществлять перелеты на расстояния, которые равны, по амбициозным заявлениям разработчиков, "больше половины мира".
На новые авиалайнеры был получен 21 предзаказ. Подразделение Boeing сообщило о двух самолетах, а именно о версии BBJ-777-8 , а также BBJ-777-9. Первый авиалайнер может без дозаправки преодолеть 21 570 км. Второй самолёт может пересечь расстояние в 20 370 км. Данные авиалайнеры имеют просторные салоны площадью 302,5, а также 342,7 квадратных метра соответственно. В настоящее время самым дальним перелетом может похвастаться Airbus A-350-900 Ultra Long Range. Лайнер способен вместить 161 пассажира (бизнес-класс – 67 человек, премиальный-эконом – 94 человека).
Ранее стало известно, Airbus Helicopters защитила эскизный проект винтокрылого гибридного летательного аппарата RACER.
На новые авиалайнеры был получен 21 предзаказ. Подразделение Boeing сообщило о двух самолетах, а именно о версии BBJ-777-8 , а также BBJ-777-9. Первый авиалайнер может без дозаправки преодолеть 21 570 км. Второй самолёт может пересечь расстояние в 20 370 км. Данные авиалайнеры имеют просторные салоны площадью 302,5, а также 342,7 квадратных метра соответственно. В настоящее время самым дальним перелетом может похвастаться Airbus A-350-900 Ultra Long Range. Лайнер способен вместить 161 пассажира (бизнес-класс – 67 человек, премиальный-эконом – 94 человека).
Ранее стало известно, Airbus Helicopters защитила эскизный проект винтокрылого гибридного летательного аппарата RACER.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:25