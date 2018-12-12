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Boeing Business Jets запускает новые самолёты, способные без дозаправки облететь полмира

Boeing Business Jets сообщает, что будет запущен новый самолёт, принадлежащий к модельному ряду BBJ-777X. Они смогут без пересадки осуществлять перелеты на расстояния, которые равны, по амбициозным заявлениям разработчиков, "больше половины мира".

Boeing Business Jets запускает новые самолёты, способные без дозаправки облететь полмира

На новые авиалайнеры был получен 21 предзаказ. Подразделение Boeing сообщило о двух самолетах, а именно о версии BBJ-777-8 , а также BBJ-777-9. Первый авиалайнер может без дозаправки преодолеть 21 570 км. Второй самолёт может пересечь расстояние в 20 370 км. Данные авиалайнеры имеют просторные салоны площадью 302,5, а также 342,7 квадратных метра соответственно. В настоящее время самым дальним перелетом может похвастаться Airbus A-350-900 Ultra Long Range. Лайнер способен вместить 161 пассажира (бизнес-класс – 67 человек, премиальный-эконом – 94 человека).

Ранее стало известно, Airbus Helicopters защитила эскизный проект винтокрылого гибридного летательного аппарата RACER.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:25

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