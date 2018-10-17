Airbus Helicopters защитила эскизный проект винтокрылого гибридного летательного аппарата RACER





Подразделения консорциума приступили уже к производству ряда подсистем нового аппарата. Его финальная сборка запланирована на 4 квартал следующего года. В 2020 году начнут летные испытания машины. Летательный аппарат будет иметь замкнутое крыло, создающее большую подъемную силу. Новый винтокрыл оснащается несущим винтом, а также двумя толкающими, находящимися на концовках крыла. Он должен стать вдвое быстрее серийных современных вертолетов холдинга. RACER должен развивать скорость до 407 км/час, преодолевая расстояние в 741 км.Созданием нового силового агрегата для скоростного винтокрыла занимается компания Safran уже с начала прошедшего года. По мнению руководства компании, их гибридная силовая установка станет потреблять примерно на 15% топлива меньше, в сравнении со стандартной связкой из двух турбированных моторов на современных вертолетах. Уже после окончания испытаний нового силового агрегата на прототипе скоростного винтокрыла Safran собираются развернуть его серийное производство. Это должно произойти в 2025 году.