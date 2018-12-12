Zotye планирует представить самобытный современный кроссовер
Автобренд Zotye планирует представить самобытный современный кросс. Транспортное средство не станет подражать известным автомобильным маркам.
В интернете выложили патентные изображения новой версии. Автомобиль является серийным исполнением концепта i-across. Его представили в апреле в рамках пекинского автосалона. Транспортное средство начнут реализовывать в будущем году. Кроссовер обладает заводским индексом А16. Серийный автомобиль будет оснащаться такой же узнаваемой решеткой радиатора как в случае концепта. При этом авто получит пересмотренные бампера, менее замысловатую переднюю оптику, зеркала заднего вида, упрощенный дизайн задних фар.
Ранее стало известно, что овый кроссовер Zotye Т700 появится в России к концу 2019 года
В интернете выложили патентные изображения новой версии. Автомобиль является серийным исполнением концепта i-across. Его представили в апреле в рамках пекинского автосалона. Транспортное средство начнут реализовывать в будущем году. Кроссовер обладает заводским индексом А16. Серийный автомобиль будет оснащаться такой же узнаваемой решеткой радиатора как в случае концепта. При этом авто получит пересмотренные бампера, менее замысловатую переднюю оптику, зеркала заднего вида, упрощенный дизайн задних фар.
Ранее стало известно, что овый кроссовер Zotye Т700 появится в России к концу 2019 года
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:50