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Zotye планирует представить самобытный современный кроссовер

Автобренд Zotye планирует представить самобытный современный кросс. Транспортное средство не станет подражать известным автомобильным маркам.

Zotye планирует представить самобытный современный кроссовер

В интернете выложили патентные изображения новой версии. Автомобиль является серийным исполнением концепта i-across. Его представили в апреле в рамках пекинского автосалона. Транспортное средство начнут реализовывать в будущем году. Кроссовер обладает заводским индексом А16. Серийный автомобиль будет оснащаться такой же узнаваемой решеткой радиатора как в случае концепта. При этом авто получит пересмотренные бампера, менее замысловатую переднюю оптику, зеркала заднего вида, упрощенный дизайн задних фар.

Ранее стало известно, что овый кроссовер Zotye Т700 появится в России к концу 2019 года



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:50

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