Новый кроссовер Zotye Т700 появится в России к концу 2019 года





Кроме того, официальные дилеры также смогут предложить улучшенную модификацию более компактной версии Zotye Т600, которую поставят в Россию. Между тем китайский бренд проявляет повышенный интерес к российскому рынку, где в дальнейшем смогут предложить покупателям новую модификацию кросс-купе Zotye Coupa. Существенно повлияет на доступный ценник тот факт, что сборка автомобиля будет осуществляться на предприятии в Белоруссии.Представители Zotye рассказали также, что россиянам предложат одновременно три комплектации, подробности которых пока остаются засекреченными. Напомним, за период с января по октябрь нынешнего года китайский бренд Zotye продал на российском рынке более 2,4 тысяч машин, что в три раза больше, чем в прошлом году. В настоящее время отечественным покупателям предложены у официальных дилеров две модели кроссоверов Zotye T600 и Zotye Coupa, ценник на которые начинается от 849 тысяч рублей за минимальную комплектацию автомобиля.