Новый кроссовер Zotye Т700 появится в России к концу 2019 года
Китайский автомобильный бренд Zotye намерен к концу 2019 года начать продажи обновленного кроссовера Zotye Т700. Данную новость озвучил один из руководителей местного отделения компании.
Кроме того, официальные дилеры также смогут предложить улучшенную модификацию более компактной версии Zotye Т600, которую поставят в Россию. Между тем китайский бренд проявляет повышенный интерес к российскому рынку, где в дальнейшем смогут предложить покупателям новую модификацию кросс-купе Zotye Coupa. Существенно повлияет на доступный ценник тот факт, что сборка автомобиля будет осуществляться на предприятии в Белоруссии.
Представители Zotye рассказали также, что россиянам предложат одновременно три комплектации, подробности которых пока остаются засекреченными. Напомним, за период с января по октябрь нынешнего года китайский бренд Zotye продал на российском рынке более 2,4 тысяч машин, что в три раза больше, чем в прошлом году. В настоящее время отечественным покупателям предложены у официальных дилеров две модели кроссоверов Zotye T600 и Zotye Coupa, ценник на которые начинается от 849 тысяч рублей за минимальную комплектацию автомобиля.
Кроме того, официальные дилеры также смогут предложить улучшенную модификацию более компактной версии Zotye Т600, которую поставят в Россию. Между тем китайский бренд проявляет повышенный интерес к российскому рынку, где в дальнейшем смогут предложить покупателям новую модификацию кросс-купе Zotye Coupa. Существенно повлияет на доступный ценник тот факт, что сборка автомобиля будет осуществляться на предприятии в Белоруссии.
Представители Zotye рассказали также, что россиянам предложат одновременно три комплектации, подробности которых пока остаются засекреченными. Напомним, за период с января по октябрь нынешнего года китайский бренд Zotye продал на российском рынке более 2,4 тысяч машин, что в три раза больше, чем в прошлом году. В настоящее время отечественным покупателям предложены у официальных дилеров две модели кроссоверов Zotye T600 и Zotye Coupa, ценник на которые начинается от 849 тысяч рублей за минимальную комплектацию автомобиля.
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Добавил: Иванов Максим Сегодня, 17:00