LG планирует показать машину, занимающуюся варкой пива из капсул
В Лас-Вегасе с 8 по 11 января пройдёт выставка, на которой компания LG собирается показать машину CES 2019 LG HomeBrew, занимающуюся варкой пива из капсул. Принцип работы устройства будет схож с кофеваркой.
Новинка является аналогом капсульной кофеварки, оснащаемой капельной системой. Устройство осуществляет самостоятельную ферментацию, газирование, выдержку, очистку пива. Состав капсул включает ароматизатор, солод, дрожжи, масло хмеля. В данном случае можно выбрать тип пива либо система сама задаст требуемые характеристики. Запуск устройства осуществляется за счёт нажатия кнопки пуска после загрузки капсулы. Разработчиками была учтена возможность контролирования процесса варения напитка за счёт установки бесплатного приложения на гаджет с операционкой Android, а также iOS. По словам представителей компании LG, данная разработка позволяет улучшить качество пива благодаря применению качественного сырья.
Ранее «Dni24» сообщали, что полимерное покрытие превратит современные солнечные панели в «подсолнухи». Данная технология пригодиться при создании автономных антенн, определённых сенсоров для умных домов, в случае многоуровневого шифрования.
Новинка является аналогом капсульной кофеварки, оснащаемой капельной системой. Устройство осуществляет самостоятельную ферментацию, газирование, выдержку, очистку пива. Состав капсул включает ароматизатор, солод, дрожжи, масло хмеля. В данном случае можно выбрать тип пива либо система сама задаст требуемые характеристики. Запуск устройства осуществляется за счёт нажатия кнопки пуска после загрузки капсулы. Разработчиками была учтена возможность контролирования процесса варения напитка за счёт установки бесплатного приложения на гаджет с операционкой Android, а также iOS. По словам представителей компании LG, данная разработка позволяет улучшить качество пива благодаря применению качественного сырья.
Ранее «Dni24» сообщали, что полимерное покрытие превратит современные солнечные панели в «подсолнухи». Данная технология пригодиться при создании автономных антенн, определённых сенсоров для умных домов, в случае многоуровневого шифрования.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:00