Новое полимерное покрытие превратит солнечные панели в «подсолнухи»
Полимерное покрытие сможет из современных солнечных панелей сделать так называемые «подсолнухи». Гарвардские исследователи завершили создание трехмерных микроскопических форм.
Их можно программировать двигаться во всех направлениях вследствие влияния солнечного света и прочих факторов. За счёт подошв лап ящериц, покрытых микроскопическими специальными щетинками, животное может легко цепляться за различные поверхности. Специалисты занимаются в стенах лаборатории воссозданием данных динамических микроструктур с помощью разных материалов, включая также жидкокристаллические эластомеры. Учёные способны влиять на молекулярную структуру умных материалов, управлять ею, прибегая к выстраиванию жидких кристаллов в произвольных направлениях. Вследствие воздействия тепла, влажности и света происходит деформация созданной микроструктуры. Особенности их конфигурации связаны со свойствами материала. Происходит выстраивание жидкокристаллических элементов вдоль воздействующего магнитного поля. В данном случае молекулярный порядок сохраняется даже после того, как полимер твердеет. С помощью изменения направления действующего магнитного поля, возможно программирование различной деформации материала.
Жидкокристаллические эластомеры учёные запрограммировали реагировать на свет. При этом во время полимеризации были добавлены светочувствительные специальные молекулы. Свет, падая в определенных направлениях на данный материал, заставляет его сокращаться и поворачиваться, как подсолнечник оборачивается к источнику света. Данное изобретение можно использовать в рамках производства солнечных панелей, поворачивающихся за солнцем, обеспечивая более эффективную выработку электричества фотоэлементами. Данная технология может пригодиться при создании автономных антенн, специальных сенсоров для умных зданий, многоуровневых шифрований.
Их можно программировать двигаться во всех направлениях вследствие влияния солнечного света и прочих факторов. За счёт подошв лап ящериц, покрытых микроскопическими специальными щетинками, животное может легко цепляться за различные поверхности. Специалисты занимаются в стенах лаборатории воссозданием данных динамических микроструктур с помощью разных материалов, включая также жидкокристаллические эластомеры. Учёные способны влиять на молекулярную структуру умных материалов, управлять ею, прибегая к выстраиванию жидких кристаллов в произвольных направлениях. Вследствие воздействия тепла, влажности и света происходит деформация созданной микроструктуры. Особенности их конфигурации связаны со свойствами материала. Происходит выстраивание жидкокристаллических элементов вдоль воздействующего магнитного поля. В данном случае молекулярный порядок сохраняется даже после того, как полимер твердеет. С помощью изменения направления действующего магнитного поля, возможно программирование различной деформации материала.
Жидкокристаллические эластомеры учёные запрограммировали реагировать на свет. При этом во время полимеризации были добавлены светочувствительные специальные молекулы. Свет, падая в определенных направлениях на данный материал, заставляет его сокращаться и поворачиваться, как подсолнечник оборачивается к источнику света. Данное изобретение можно использовать в рамках производства солнечных панелей, поворачивающихся за солнцем, обеспечивая более эффективную выработку электричества фотоэлементами. Данная технология может пригодиться при создании автономных антенн, специальных сенсоров для умных зданий, многоуровневых шифрований.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:07