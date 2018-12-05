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Новое полимерное покрытие превратит солнечные панели в «подсолнухи»

Полимерное покрытие сможет из современных солнечных панелей сделать так называемые «подсолнухи». Гарвардские исследователи завершили создание трехмерных микроскопических форм.

Новое полимерное покрытие превратит солнечные панели в «подсолнухи»


Их можно программировать двигаться во всех направлениях вследствие влияния солнечного света и прочих факторов. За счёт подошв лап ящериц, покрытых микроскопическими специальными щетинками, животное может легко цепляться за различные поверхности. Специалисты занимаются в стенах лаборатории воссозданием данных динамических микроструктур с помощью разных материалов, включая также жидкокристаллические эластомеры. Учёные способны влиять на молекулярную структуру умных материалов, управлять ею, прибегая к выстраиванию жидких кристаллов в произвольных направлениях. Вследствие воздействия тепла, влажности и света происходит деформация созданной микроструктуры. Особенности их конфигурации связаны со свойствами материала. Происходит выстраивание жидкокристаллических элементов вдоль воздействующего магнитного поля. В данном случае молекулярный порядок сохраняется даже после того, как полимер твердеет. С помощью изменения направления действующего магнитного поля, возможно программирование различной деформации материала.



Жидкокристаллические эластомеры учёные запрограммировали реагировать на свет. При этом во время полимеризации были добавлены светочувствительные специальные молекулы. Свет, падая в определенных направлениях на данный материал, заставляет его сокращаться и поворачиваться, как подсолнечник оборачивается к источнику света. Данное изобретение можно использовать в рамках производства солнечных панелей, поворачивающихся за солнцем, обеспечивая более эффективную выработку электричества фотоэлементами. Данная технология может пригодиться при создании автономных антенн, специальных сенсоров для умных зданий, многоуровневых шифрований.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:07

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