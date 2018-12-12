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В январе на аукционе RM Sothebys выставят на продажу леворульный двухдверный Bentley Turbo RL Empress II Coupe

В январе в рамках аукциона RM Sothebys выставят на продажу уникальный экземпляр авто. Речь идёт леворульном двухдверном Bentley Turbo RL Empress II Coupe.

В январе на аукционе RM Sothebys выставят на продажу леворульный двухдверный Bentley Turbo RL Empress II Coupe


Эта уникальная вариация Bentley Turbo RL LWB, которая побывала у тюнеров Hooper, изготовивших 5 экземпляров авто. Двухдверное купе наделили алюминиевым кузовом. Мастера его окрасили в красную расцветку Tudor. Внутри салон имеет цвет Мagnolia. Авто оснащается многими роскошными опциями. Для удобства пассажиров производители встроили в авто шкаф для коктейлей, серебряный сервиз Asprey. Задние, а также передние кресла оборудовали регулировкой на электроприводе. В машине установлены двенадцать динамиков аудиосистемы Alpine. Компания Hooper использовало авто в разных промо-акциях. Транспортное средство никогда не реставрировали. Вследствие того, что модель являлась частью коллекции Calumet, она имеет идеальное состояние. Купе в возрасте 27 лет проехало 11 632 километров.

«Dni24» ранее сообщали, что Tata создала новый кросс на основе версии Land Rover Discovery Sport. Транспортное средство способно генерировать 140 лошадиных сил.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 05:00

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