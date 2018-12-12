В январе на аукционе RM Sothebys выставят на продажу леворульный двухдверный Bentley Turbo RL Empress II Coupe
В январе в рамках аукциона RM Sothebys выставят на продажу уникальный экземпляр авто. Речь идёт леворульном двухдверном Bentley Turbo RL Empress II Coupe.
Эта уникальная вариация Bentley Turbo RL LWB, которая побывала у тюнеров Hooper, изготовивших 5 экземпляров авто. Двухдверное купе наделили алюминиевым кузовом. Мастера его окрасили в красную расцветку Tudor. Внутри салон имеет цвет Мagnolia. Авто оснащается многими роскошными опциями. Для удобства пассажиров производители встроили в авто шкаф для коктейлей, серебряный сервиз Asprey. Задние, а также передние кресла оборудовали регулировкой на электроприводе. В машине установлены двенадцать динамиков аудиосистемы Alpine. Компания Hooper использовало авто в разных промо-акциях. Транспортное средство никогда не реставрировали. Вследствие того, что модель являлась частью коллекции Calumet, она имеет идеальное состояние. Купе в возрасте 27 лет проехало 11 632 километров.
«Dni24» ранее сообщали, что Tata создала новый кросс на основе версии Land Rover Discovery Sport. Транспортное средство способно генерировать 140 лошадиных сил.
Эта уникальная вариация Bentley Turbo RL LWB, которая побывала у тюнеров Hooper, изготовивших 5 экземпляров авто. Двухдверное купе наделили алюминиевым кузовом. Мастера его окрасили в красную расцветку Tudor. Внутри салон имеет цвет Мagnolia. Авто оснащается многими роскошными опциями. Для удобства пассажиров производители встроили в авто шкаф для коктейлей, серебряный сервиз Asprey. Задние, а также передние кресла оборудовали регулировкой на электроприводе. В машине установлены двенадцать динамиков аудиосистемы Alpine. Компания Hooper использовало авто в разных промо-акциях. Транспортное средство никогда не реставрировали. Вследствие того, что модель являлась частью коллекции Calumet, она имеет идеальное состояние. Купе в возрасте 27 лет проехало 11 632 километров.
«Dni24» ранее сообщали, что Tata создала новый кросс на основе версии Land Rover Discovery Sport. Транспортное средство способно генерировать 140 лошадиных сил.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 05:00