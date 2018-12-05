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Tata сконструировала новый кроссовер Harrier на основе Land Rover Discovery Sport

Специалисты индийской автокомпании Tata сконструировали новый кроссовер Harrier, основой которого выступила версия Land Rover Discovery Sport. Модель Harrier получит следующие габариты: 4598х1894х1706 миллиметров.

Tata сконструировала новый кроссовер Harrier на основе Land Rover Discovery Sport


Клиренс транспортного средства составляет 205 мм. Колёсная база авто достигает 2741 мм. Производительность индийской версии кросса обеспечивается двухлитровым четырёхцилиндровым турбодизельным силовым агрегатом, который способен на пару с шестиступенчатой механической коробкой передач выдавать 140 лошадиных сил. Данные силовые установки бренд Tata выпускает в рамках местного автозавода вместе с компаний Fiat. Согласно ожиданиям новинка стоит 22 – 30 тысяч долларов.

«Dni24» ранее сообщали, что компания Audi в Лос-Анджелесе в ходе очередного автомобильного салона показала обществу концепт-кар вариации E-Tron GT.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:00

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