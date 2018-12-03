Audi в Лос-Анджелесе продемонстрировала концепт-кар E-Tron GT





У прототипа аналогичная платформа, как и в случае электромобиля Porsche Taycan. Авто схоже с хэтчбеком A7 Sportback. Версия имеет следующие габариты: в длину 4,96 м, в ширину 1,96 м, в высоту 1,38 м. багажное переднее отделение составляет 100 литров, заднее - 450 литров. Audi E-Tron GT обладает светодиодными матричными фарами с графическими элементами, кузовом спортивного вида, 22-дюймовыми колёсами. Мощность электромотора достигает 590 «лошадок». Первую «сотню» авто набирает за 3,5 сек. Максимальная скорость версии составляет 240 км/час. Запас хода Audi E-Tron GT - 400 километров. В салоне имеется полностью цифровая приборная панель, большой мультимедийный дисплей, руль со скошенными сегментами.Audi в начале октября на территории Парижа продемонстрировала первый электрокроссовер версии E-Tron. Новое транспортное средство в европейских странах начнут реализовывать в январе следующего года. Авто составит конкуренцию Tesla Model X, Mercedes EQC, а также Jaguar I-Pace. Версия Audi E-Tron предварительно будет расцениваться в 80 000 евро.