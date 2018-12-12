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Компания Porsche представила спортивную версию премиального кроссовера Porsche Macan S

Модельный ряд Porsche получил спортивную версию премиального кроссовера. Новую модель назвали Porsche Macan S.

Компания Porsche представила спортивную версию премиального кроссовера Porsche Macan S


Macan S обладает модифицированным силовым агрегатом, а также доработанной подвеской. Оригинальная трёхлитровая силовая установка, которая имелась на обычном Porsche Macan, получила лучшие характеристики. Мощность транспортного средства составляет 354 лошадиные силы. Для авто опционально предлагается пакет Sport Chrono, позволяющий разгонятся до 100 км/час за 5,1 секунд. Это на 0,1 сек. быстрее в сравнении с оригинальной моделью. Подвеска кроссовера стала более мягкой. В данном случае производитель добавил алюминиевые элементы, новые специальные стабилизаторы поперечной устойчивости. Максимальная комплектация Porsche Macan S подразумевает наличие спортивного руля, большого 10,9-дюймового сенсорного дисплея, головной оптики на светодиодах. «Заряженная» базовая версия кросса Porsche расценивается в 4 299 000 рублей. «Люксовый» вариант стоит 6 000 000 руб.

«Dni24» ранее сообщали, что специалисты компании Porsche приступили к тестированию первого электромобиля Porsche Taycan.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 00:00

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