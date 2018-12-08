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Porsche начала тестировать первый электромобиль Porsche Taycan

Испытатели автокомпании Porsche начали тестировать первый электромобиль Porsche Taycan. В интернете появились рендеры электрического авто.

Porsche начала тестировать первый электромобиль Porsche Taycan

Транспортное средство на видео было полностью защищено камуфляжем. Электрический кросс построен на базе концептуальной вариации Mission E, которую презентовали 3 года назад. Согласно ожиданиям, транспортное средство наделят двумя электромоторами. Каждый из данных силовых агрегатов будет отвечать непосредственно за свою ось. Силовая установка будет в сумме генерировать 600 "лошадок". Это позволит версии Porsche Taycan осуществлять разгон до первой сотни за 3,5 сек. Двигатели питаются от литий-ионной аккумуляторной батареи на 95 киловатт-часов. Электрокар Porsche Taycan способен на одном заряде преодолеть 500 км. В основе транспортного средства положена платформа концерна VAG Groupe. Из рендеров видно, что автомобиль наделят стильным современным дизайном. Он придётся по душе даже самым требовательным автолюбителям.

«Dni24» накануне сообщали, что автобренд Audi на территории Швеции приступил к испытаниям новой версии транспортного средства Audi S3.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:35

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