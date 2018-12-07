Ученые: Витамин С уменьшает вредное влияние курения на организм беременных женщин
Витамин С способен уменьшить вредное влияние курения на организм женщин, являющихся беременными. Эксперты отмечают, что это вещество осуществляет блокирование передачи вредных примесей непосредственно в легкие младенца, который находится в материнской утробе.
Эксперты отмечают, что для курящих будущих мам оптимальная доза витамина С составляет 500 мг в сутки. Ученые во время исследований выяснили, что при достаточном количестве вещества в женском организме, курение практически не будет влиять негативным образом на здоровье малыша. В ином случае может в различной степени изменяться функционирование легких у ребёнка. По словам экспертов, курение в ходе беременности может вызывать зависимость организма ребёнка от никотина уже до его непосредственного рождения. Из этого следует, что без наличия витамина С многие системы органов могут функционировать некорректно. При этом лучшим средством защиты организма ребенка для мам, а также женщин в положении, является отказ от вредных привычек, в частности, от курения.
«Dni24» ранее сообщали, что эксперты доказали полезность для человеческого здоровья употребления в пищу картофеля.
Эксперты отмечают, что для курящих будущих мам оптимальная доза витамина С составляет 500 мг в сутки. Ученые во время исследований выяснили, что при достаточном количестве вещества в женском организме, курение практически не будет влиять негативным образом на здоровье малыша. В ином случае может в различной степени изменяться функционирование легких у ребёнка. По словам экспертов, курение в ходе беременности может вызывать зависимость организма ребёнка от никотина уже до его непосредственного рождения. Из этого следует, что без наличия витамина С многие системы органов могут функционировать некорректно. При этом лучшим средством защиты организма ребенка для мам, а также женщин в положении, является отказ от вредных привычек, в частности, от курения.
«Dni24» ранее сообщали, что эксперты доказали полезность для человеческого здоровья употребления в пищу картофеля.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:48