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Эксперты поделились сведениями о пользе употребления картофеля для здоровья людей

Специалисты поделились сведениями о пользе употребления картофеля. По мнению экспертов, растение рода паслёновых считают незаслуженно вредным продуктом, который нужно ограничивать в рационе.

Эксперты поделились сведениями о пользе употребления картофеля для здоровья людей


Противники картофеля часто утверждают, что в этом продукте имеется большое количество крахмала. Однако он не наносит какого-либо вреда организму, так как полностью в нём усваивается. Картофель является дешевым продуктом. При этом он содержит в себе множество полезных веществ. Речь идёт о магнии, витаминах C, Е, К, каротиноидах, флавоноидах, кофейной и никотиновой кислоте, пищевых волокнах, фитонутриентах, обладающих антиоксидантным свойством. Исследователи Университета Вашингтона решили развенчать миф, что картофель ведёт к увеличению веса, ухудшает состояние здоровья. Учёные не обнаружили какой-либо связи между ожирением, диабетом и картофелем. В составе клубней имеется много клетчатки, марганца, белка. В фиолетовом картофеле имеется много антиоксидантов, снижающих кровяное давление.

«Dni24» ранее сообщали, что быстродействующие растворимые порошковые жаропонижающие средства, могут нести опасность для организма человека. В данном случае часто страдает клеточная целостность организма.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:55

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