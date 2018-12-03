Эксперт: Жаропонижающие средства могут быть опасны для организма





По словам врача Виктории Савицкой, жаропонижающие средства негативно воздействуют на внутренние органы. Она отмечает, что при заболевании гриппом, увеличение температуры свидетельствует о борьбе иммунных клеток с возбудителями заболевания. Не следует в первые дни болезни принимать жаропонижающие, так как это может мешать иммунной системе. По мнению медицинского специалиста, в этом случае лучше употреблять отвар шиповника с добавлением ложки малинового варенья. Потом пару часов следует поспать. Так нужно действовать, не прибегая к жаропонижающим, а также не сбивая температуру в первые три дня. Медицинский работник отмечает, что вследствие применения растворимых порошков, внутренним органам наносится большой удар, провоцируя массу болезней. Эксперт отмечает, что жаропонижающие в виде горячих напитков плохо влияют на печень, поджелудочную железу, почки. В случае с детьми они могут выступать провокаторами более значительных осложнений.Виктория Савицкая заметила, что хорошим способом для начала лечения является постельный отдых, а также питье. Лучше больше пить тёплой минеральной воды с добавлением лимона. Альтернативой могут быть фруктовые чаи.