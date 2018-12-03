Эксперт: Жаропонижающие средства могут быть опасны для организма
Жаропонижающие средства, типа быстродействующих растворимых порошков, могут быть опасными для человеческого организма. Медики отметили, что часто страдает его клеточная целостность.
По словам врача Виктории Савицкой, жаропонижающие средства негативно воздействуют на внутренние органы. Она отмечает, что при заболевании гриппом, увеличение температуры свидетельствует о борьбе иммунных клеток с возбудителями заболевания. Не следует в первые дни болезни принимать жаропонижающие, так как это может мешать иммунной системе. По мнению медицинского специалиста, в этом случае лучше употреблять отвар шиповника с добавлением ложки малинового варенья. Потом пару часов следует поспать. Так нужно действовать, не прибегая к жаропонижающим, а также не сбивая температуру в первые три дня. Медицинский работник отмечает, что вследствие применения растворимых порошков, внутренним органам наносится большой удар, провоцируя массу болезней. Эксперт отмечает, что жаропонижающие в виде горячих напитков плохо влияют на печень, поджелудочную железу, почки. В случае с детьми они могут выступать провокаторами более значительных осложнений.
Виктория Савицкая заметила, что хорошим способом для начала лечения является постельный отдых, а также питье. Лучше больше пить тёплой минеральной воды с добавлением лимона. Альтернативой могут быть фруктовые чаи.
По словам врача Виктории Савицкой, жаропонижающие средства негативно воздействуют на внутренние органы. Она отмечает, что при заболевании гриппом, увеличение температуры свидетельствует о борьбе иммунных клеток с возбудителями заболевания. Не следует в первые дни болезни принимать жаропонижающие, так как это может мешать иммунной системе. По мнению медицинского специалиста, в этом случае лучше употреблять отвар шиповника с добавлением ложки малинового варенья. Потом пару часов следует поспать. Так нужно действовать, не прибегая к жаропонижающим, а также не сбивая температуру в первые три дня. Медицинский работник отмечает, что вследствие применения растворимых порошков, внутренним органам наносится большой удар, провоцируя массу болезней. Эксперт отмечает, что жаропонижающие в виде горячих напитков плохо влияют на печень, поджелудочную железу, почки. В случае с детьми они могут выступать провокаторами более значительных осложнений.
Виктория Савицкая заметила, что хорошим способом для начала лечения является постельный отдых, а также питье. Лучше больше пить тёплой минеральной воды с добавлением лимона. Альтернативой могут быть фруктовые чаи.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:27