По всему миру наблюдается сбой в сети Facebook
Сбой в популярной сети Facebook пяого декабря наблюдается во всём мире, включая также Россию. Информация передана сервисом Downdetector, наблюдающим за известными современными ресурсами Сети.
Представители пресс-службы Facebook также подтвердили данные о сбое. Они отметили, что технической службой предпринимаются все усилия, для скорейшего устранения неполадок. Сбой в ресурсе случился после четырёх часов дня по Москве. Неполадки наблюдались во многих европейских государствах. В Российской Федерации также испытывают проблемы в работе соцсети. Пользователями отмечается, что в случае вхождения на свою страницу возникает надпись, в которой говориться, что произошла так называемая «непредвиденная ошибка». При этом предлагается войти снова на собственную страницу. Некоторые пользователи получили информацию, что их аккаунт вообще не существует.
«Dni24» недавно сообщали, что руководство "Яндекс" представило собственный смартфон версии «Yandex.Phone», который стоит 18 000 рублей.
Представители пресс-службы Facebook также подтвердили данные о сбое. Они отметили, что технической службой предпринимаются все усилия, для скорейшего устранения неполадок. Сбой в ресурсе случился после четырёх часов дня по Москве. Неполадки наблюдались во многих европейских государствах. В Российской Федерации также испытывают проблемы в работе соцсети. Пользователями отмечается, что в случае вхождения на свою страницу возникает надпись, в которой говориться, что произошла так называемая «непредвиденная ошибка». При этом предлагается войти снова на собственную страницу. Некоторые пользователи получили информацию, что их аккаунт вообще не существует.
«Dni24» недавно сообщали, что руководство "Яндекс" представило собственный смартфон версии «Yandex.Phone», который стоит 18 000 рублей.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:29