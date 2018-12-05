АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Сделай себя сам": Сироты, достигшие мировой славы
EUR 75.66 USD 66.45
Курс валют на 05.12.2018

По всему миру наблюдается сбой в сети Facebook

Сбой в популярной сети Facebook пяого декабря наблюдается во всём мире, включая также Россию. Информация передана сервисом Downdetector, наблюдающим за известными современными ресурсами Сети.

По всему миру наблюдается сбой в сети Facebook


Представители пресс-службы Facebook также подтвердили данные о сбое. Они отметили, что технической службой предпринимаются все усилия, для скорейшего устранения неполадок. Сбой в ресурсе случился после четырёх часов дня по Москве. Неполадки наблюдались во многих европейских государствах. В Российской Федерации также испытывают проблемы в работе соцсети. Пользователями отмечается, что в случае вхождения на свою страницу возникает надпись, в которой говориться, что произошла так называемая «непредвиденная ошибка». При этом предлагается войти снова на собственную страницу. Некоторые пользователи получили информацию, что их аккаунт вообще не существует.

«Dni24» недавно сообщали, что руководство "Яндекс" представило собственный смартфон версии «Yandex.Phone», который стоит 18 000 рублей.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:29

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёный: Соратник Гитлера Каммлер избежал казни,
Поклонники заметили на пальце Натальи Штурм
Бузова вкладывает фотографии с бывшим парнем
Бывшая девушка Тимати Алена Шишкова отдыхает за
Жена Дмитрия Тарасова Анастасия в Instagram
Учёные из США оставили в Африке подопытных
В кастинге на участие в группе "Serebro" приняла
«Будущий чемпион»: Рудковская поделилась снимком
Победитель шоу "Замуж за Бузову" Денис Лебедев
По всему миру наблюдается сбой в сети Facebook
В Microsoft удалили рекламный ролик с Иваном
Актриса Лора Резникова рассказала, как
На российский рынок вывели «вседорожные» Renault
Жасмин показала в Instagram фрагмент выступления
Бета-версия WhatsApp появилась на
Тимати рассказал в Instagram, что думает о жизни
Эксперты назвали плюсы нового смартфона
Бузова, Киркоров, Лобода: Стали известны реальные
Новое полимерное покрытие превратит солнечные
Минобороны РФ и Промсвязьбанк начнут повышение
Английский учёный предложил теорию отрицательной
В России начнут использовать почтовые марки с
"Любовница" Николая Караченцова Елена Дмитриева
Астрономы назвали дату кровавого суперлуния
Президент Украины получит дорогой и новый кортеж
Ольга Бузова продемонстрировала очередной
Анна Хилькевич показала забавное фото с двумя
В Челябинской области медведь-шатун искал место
В Meizu объявили о начале продаж Meizu 16 на
Бывший водитель Анастасии Волочковой проведет 3
Просмотреть все новости