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Эксперты назвали плюсы нового смартфона «Yandex.Phone»

Руководство "Яндекс" официально представило собственную версию смартфона «Yandex.Phone», оснащаемую голосовым помощником "Алиса". Модель стоит почти 18 000 рублей. Эксперты назвали плюсы данного устройства.

Эксперты назвали плюсы нового смартфона «Yandex.Phone»


«Yandex.Phone», является первым в мире устройством где "Алиса" – это встроенная функция. Пользователь её может "позвать" непосредственно с домашнего экрана, приложения, видеоплеера. Новая версия получила восьмиядерный процессор Snapdragon 630, двойную камеру. Устройство функционирует на ОС Android 8.1. Экран имеет диагональ на 5,65 дюйма. Модель можно приобрести уже 6 декабря в рамках столичного магазина, а также музея "Яндекса". Цена устройства составит 17 990 рублей. Уже на следующий день модель можно будет купить на маркетплейсе "Беру". В данном случае предлагается бесплатная доставка по РФ. Продажи также начнутся в салонах "Билайна", "Эльдорадо", в "М.Видео". Смартфон на Android имеет массу приложений от «Яндекса». «Народные новости» отмечают, что плюсами устройства являются Bluetooth пятой генерации, NFS, съёмка 4К видео.

«Dni24» недавно сообщали, что новые наушники версии AirPods от компании Apple оснащают биометрическими датчиками.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:24

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