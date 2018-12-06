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M-Sport Poland представила новое раллийное авто на основе хэтчбека Ford Fiesta

Руководство бренда M-Sport Poland представило новое раллийное транспортное средство. Данное авто построили на основе хэтчбека версии Ford Fiesta.

M-Sport Poland представила новое раллийное авто на основе хэтчбека Ford Fiesta


В стандартной версии Ford Fiesta ST-Line мощность однолитровой силовой установки была увеличена до 200 лошадиных сил. Вместо шестиступенчатой «механики» была установлена пятиступенчатая секвентальная трансмиссия Sadev. В ралли-каре Ford Fiesta R2 установлены регулируемые амортизаторы Reiger, а также пружины Eibach, позволяющие настраивать транспортное средство под различные виды покрытия. Автомобиль также получил новые колёса. В машине имеются элементы безопасности, которые необходимы для участия авто в гонках.

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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 00:00

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