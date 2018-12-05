На российский рынок вывели «вседорожные» Renault Logan и Renault Sandero Stepway





В РФ стоимость Logan Stepway начинается от 662 990 рублей. Sandero Stepway расценивается от 709 990 рублей. Самая дорогая версия Logan Stepway реализуется в РФ от 822 990 рублей. Топовый Sandero Stepway расценивается в 831 990 руб. Logan Stepway наделили завышенным клиренсом до 194 мм. Авто имеет неокрашенный пластиковый обвес, который характерен для кроссов. В версии Logan внешность изменили благодаря другой решетке радиатора с хромированным декором, а также переднему бамперу. В транспортном средстве устанавливается бензиновая 1.6-литровая силовая установка на 82/102/113 лошадок. Logan Stepway наделили дистанционным запуском двигателя, обогреваемым лобовым стеклом, задними датчиками парковки, кондиционером, системой мультимедиа, Android Auto, Apple CarPlay.Sandero Stepway имеет аналогичную силовую линейку, как и в случае Logan. Мотор на 102 л.с. работает с 4-АКПП. Другие силовые агрегаты работают с 5-МКПП. В комплект транспортного средства входят обогреваемые лобовые и задние стекла, система мультимедиа Media NAV с 7-дюймовый тачскрином, климатическая установка, круиз-контроль.