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На российский рынок вывели «вседорожные» Renault Logan и Renault Sandero Stepway

На российский рынок вывели «вседорожные» версии Renault Logan, а также Renault Sandero Stepway. Французами накануне был озвучен рублевый прайс на данные транспортные средства.

На российский рынок вывели «вседорожные» Renault Logan и Renault Sandero Stepway


В РФ стоимость Logan Stepway начинается от 662 990 рублей. Sandero Stepway расценивается от 709 990 рублей. Самая дорогая версия Logan Stepway реализуется в РФ от 822 990 рублей. Топовый Sandero Stepway расценивается в 831 990 руб. Logan Stepway наделили завышенным клиренсом до 194 мм. Авто имеет неокрашенный пластиковый обвес, который характерен для кроссов. В версии Logan внешность изменили благодаря другой решетке радиатора с хромированным декором, а также переднему бамперу. В транспортном средстве устанавливается бензиновая 1.6-литровая силовая установка на 82/102/113 лошадок. Logan Stepway наделили дистанционным запуском двигателя, обогреваемым лобовым стеклом, задними датчиками парковки, кондиционером, системой мультимедиа, Android Auto, Apple CarPlay.

Sandero Stepway имеет аналогичную силовую линейку, как и в случае Logan. Мотор на 102 л.с. работает с 4-АКПП. Другие силовые агрегаты работают с 5-МКПП. В комплект транспортного средства входят обогреваемые лобовые и задние стекла, система мультимедиа Media NAV с 7-дюймовый тачскрином, климатическая установка, круиз-контроль.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:07

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