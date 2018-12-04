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Московский школьник получил серьёзные травмы позвоночника после драки из-за девушки

Московского школьника сильно избили из-за девушки. При этом мальчик получил серьёзные травмы в области позвоночника.

Московский школьник получил серьёзные травмы позвоночника после драки из-за девушки


Третьего декабря в отделение столичной детской больницы был доставлен одиннадцатилетний мальчик, по подозрению компрессионного перелома позвоночника. Как сообщают представители правоохранительных органов, школьника избили у станции столичного метрополитена «Лубянка». Причиной данного инцидента стал конфликт двух парней, который произошёл из-за девушки. Сейчас сотрудниками полиции решается вопрос о возбуждении УД. Также выясняются все обстоятельства произошедшего.

Накануне «Dni24» сообщили, что в Архангельске пострадали пять человек из-за пожара, который произошёл в деревянном доме.



 
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Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:25

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