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В Архангельске из-за пожара в деревянном доме пострадали 5 человек

На территории Архангельска пострадали 5 человек из-за пожара, который произошёл в доме. Уточняется, что конструкция здания была деревянной. Информация передана представителями экстренных служб региона.

В Архангельске из-за пожара в деревянном доме пострадали 5 человек


Пожар произошёл в Архангельске в деревянном доме. Здание включает в себя четыре квартиры. После ЧП пять человек госпитализировали в больницу. Пожар смогли погасить на площади в четыреста квадратных метров. В настоящее время идут разбирательства по поводу причин возгорания. Из горящего здания по улице Володарского эвакуировали тринадцать человек. Открытое горение смогли ликвидировать в 05.15 по московскому времени. Для тушения пожара в Архангельске привлекали двенадцать единиц специальной техники и тридцать семь человек.

«Dni24» ранее сообщали, что на территории Башкирии по завершению матча детской лиги по хоккею, произошла массовая драка, в которой участвовали дети и взрослые.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:13

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