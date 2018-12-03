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В Башкирии после матча хоккеистов детской лиги произошла массовая драка

На территории Башкирии, после состоявшейся игры, подрались начинающие хоккеисты детской лиги, а также родители юных спортсменов. Массовую драку в Стерлитамаке очевидцы сняли на видео, а также выложили в соцсети.

В Башкирии после матча хоккеистов детской лиги произошла массовая драка


Драку затеяли 9-летние игроки команды "Орлан-1" из Стерлитамака, а также юные хоккеисты "Салават Юлаев-2" из Уфы. По словам специалистов, такого рода стычки среди хоккеистов являются привычным делом. Но теперь в драке участвовали также родители юношеских команд. Вначале взрослые начали разнимать дерущихся. Однако потом они сами накинулись друг на друга. По всей видимости, за массовую драку придётся отвечать наставникам молодых хоккеистов. Согласно итогам 2-го тура юношеского Чемпионата, команды, которые затеяли драку, оказались на втором (хоккейный клуб "Орлан-1") и третьем (хоккейный клуб "Салават Юлаев-2") месте.

«Dni24» ранее сообщали, что Хабиб Нурмагомедов, известный как российский боец UFC, оказался пожать руку популярной журналистки Тины Канделаки. Позже в Сети он извинился перед телеведущей.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:16

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