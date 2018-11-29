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Хабиб Нурмагомедов объяснил отказ пожать руку Тины Канделаки

Хабиб Нурмагомедов, являющийся российским бойцом смешанных единоборств, а также чемпионом UFC (лёгкий вес), попросил прощения у телеведущей Тины Канделаки, за то, что оказался пожать её руку. Он объяснил произошедшую ситуацию.

Хабиб Нурмагомедов объяснил отказ пожать руку Тины Канделаки


Эта ситуация случилась в рамках форума «Синергия» в ходе презентации книги Khabib Time российского спортсмена. Канделаки и Нурмагомедов во время мероприятия появились вместе на сцене. Когда Тина протянула руку бойцу, он отказался её пожать. Спортсмен заявил, что у них так не принято. Канделаки поздней в Instagram выложила пост где высказалась в отношении отказа Нурмагомедова пожать её руку. Тина заметила, что Рамзан Кадыров пожимал её руку в знак уважения, когда она первая приветствовала главу Чечни. При этом Кадыров не протягивал первым руку. Боец отреагировал на пост телеведущей. Он заметил, что отказавшись её приветствовать, таким образом он проявил уважение, так как это продиктовано традициями ислама. При этом он извинился перед Тиной.



Ранее «Dni24» сообщали, что Олег Кононов предложил в интервью закончить обсуждение темы Дениса Глушакова, являющегося капитаном московского "Спартака".



 
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Спорт
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:00

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Хабиб Нурмагомедов объяснил отказ пожать руку
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