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Олег Кононов попросил закончить обсуждение темы капитана "Спартака" Дениса Глушакова

Олег Кононов, являющийся главным тренером известного футбольного клуба "Спартак" города Москвы, обратился к журналистам с просьбой завершить обсуждение Дениса Глушакова. Данный футболист является капитаном данной столичной команды.

Олег Кононов попросил закончить обсуждение темы капитана "Спартака" Дениса Глушакова


Объединением болельщиков клуба "Фратрия" на страницах своего сайта было заявлено, что этот футболист не может занимать должность капитана "Спартака", а также не нуждается в поддержке фанатов. Когда закончилась очередная тренировка, футболисты надели футболки с №8 и полной командой сфотографировались. Дело в том, что Глушаков выступает под «восьмёркой». Тренер Олег Кононов заявил, что все игроки должны доказывать свою важность для "Спартака". И не важно о ком идёт речь, или о капитане, или о рядовом игроке. По его словам, пора заканчивать уже тему о Денисе Глушакове. Массимо Каррера, который в сентябре возглавлял футбольный клуб, отстранил Андрея Ещенко, а также Дениса Глушакова от тренировок с командой. Однако двадцать второго октября, после отставки Каррера, московские футболисты начали опять тренироваться.

«Dni24» ранее сообщали, что российская известная фигуристка Евгения Тарасова столкнулась на тренировке с другим российским фигуристом. В итоге спортсменка травмировала челюсть.



 
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Спорт / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:53

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