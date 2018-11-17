Евгения Тарасова после столкновения с партнером на тренировке получила травму челюсти





В итоге фигуристку направили в больницу. Тренер Тарасовой отметил, что она не получила очень серьезных повреждений мешающих выступлению спортсменки в скором времени. Между тем на челюсть фигуристки медицинские специалисты наложили швы. Про характер травмы в настоящее время мало что известно.Евгения Тарасова прекратит на некоторое время тренировки, так как они могут помешать лечению травмы. Стоит отметить, что Морозов и Тарасова смогли в короткой программе стать победителями. Они также обновили в данной области мировой рекорд, набрав в итоге 78,47 баллов.