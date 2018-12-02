Бывший работник бренда Intel обвиняется в продаже секретных технологий
Бывший работник бренда Intel Дойл Риверс был обвинён в том, что он занимался продажей определённых секретных технологий. Появились сведения, что сотрудник фирмы незаконно получил технологическую информацию касательно проекта 3D XPoint, а поделился этими данными с компанией Micron.
Корпорацией Intel, а также Micron был анонсирован в 2015 г. новый проект 3D XPoint. В рамках этой программы специалисты должны были заняться разработкой технологии энергонезависимой памяти. Руководство компаний в начале 2018 года сообщило, что они завершают сотрудничество по данному проекту. Представители Intel заявили, что фирма продолжит работу, которая направлена на пресечение незаконного присвоения так называемой интеллектуальной собственности. Стоит отметить, что первый накопитель, которым применяется технология 3D XPoint, выпустили в марте прошлого года. В данном случае речь идёт в отношении твердотельного накопителя (SSD) - Optane P4800X фирмы Intel.
«Dni24» раньше сообщали, что смартфоны компании ZTE должны получить экран, который будет иметь специальное отверстие для динамика. В глобальной сети обнаружили патентную документацию ZTE, имеющую описание устройства.
Корпорацией Intel, а также Micron был анонсирован в 2015 г. новый проект 3D XPoint. В рамках этой программы специалисты должны были заняться разработкой технологии энергонезависимой памяти. Руководство компаний в начале 2018 года сообщило, что они завершают сотрудничество по данному проекту. Представители Intel заявили, что фирма продолжит работу, которая направлена на пресечение незаконного присвоения так называемой интеллектуальной собственности. Стоит отметить, что первый накопитель, которым применяется технология 3D XPoint, выпустили в марте прошлого года. В данном случае речь идёт в отношении твердотельного накопителя (SSD) - Optane P4800X фирмы Intel.
«Dni24» раньше сообщали, что смартфоны компании ZTE должны получить экран, который будет иметь специальное отверстие для динамика. В глобальной сети обнаружили патентную документацию ZTE, имеющую описание устройства.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:20