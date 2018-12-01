Смартфоны бренда ZTE должны наделить экраном с отверстием для динамика
Смартфоны бренда ZTE, возможно, наделят экраном с отверстием, предназначенным для динамика. В Сети обнаружена патентная документация ZTE, где имеется описание смартфона с продолговатой прорезью, которая размещается в верхней области дисплея. В данном отверстии размещается динамик.
В документации приведены схематичные изображения устройства. На них невидно лицевой камеры. Есть мнения, что ZTE может установить её за дисплеем. Устройство имеет физические кнопки управления на боковых частях корпуса, стандартное 3,5-миллиметровое гнездо под наушники, симметричный порт USB Type-C, тыльный дактилоскопический сканер, сдвоенную основную камеру. Анонс данного коммерческого устройства состоится в будущем году.
Недавно «Dni24» сообщали, что смартфон версии Lenovo Z5S засветился в интернете. Данное устройство имеет дырявый экран.
В документации приведены схематичные изображения устройства. На них невидно лицевой камеры. Есть мнения, что ZTE может установить её за дисплеем. Устройство имеет физические кнопки управления на боковых частях корпуса, стандартное 3,5-миллиметровое гнездо под наушники, симметричный порт USB Type-C, тыльный дактилоскопический сканер, сдвоенную основную камеру. Анонс данного коммерческого устройства состоится в будущем году.
Недавно «Dni24» сообщали, что смартфон версии Lenovo Z5S засветился в интернете. Данное устройство имеет дырявый экран.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:45