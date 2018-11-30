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Смартфон Lenovo Z5S с дырявым экраном засветился в Сети

Смартфон версии Lenovo Z5S, обладающий дырявым экраном, был показан в Сети на видео. Как заявляет автор, в ролике показана новая модель Lenovo.

Смартфон Lenovo Z5S с дырявым экраном засветился в Сети


По всей видимости, у гаджетов в 2019 году будет дырка в экране вместо моноброви. Отверстие предназначается для размещения фронтальной камеры. Хотя видео довольно короткое, однако в новом «вырезе» можно успеть увидеть фронтальную камеру. Согласно предварительной информации, устройство оснащается экраном на 6,3 дюйма. В гаджете имеется три модуля, а также аккумуляторная батарея на 3 120 мАч.



Недавно «Dni24» сообщали, что Vivo представит новую модификацию Vivo NEX S2, обладающую двумя дисплеями. Модель должна работать в тандеме с технологией RGB LED – вспышкой передней камеры.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 00:30

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