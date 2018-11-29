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Екатерина Вилкова поделилась с фанатами в Instagram снимком с подросшей дочерью

Екатерина Вилкова очень редко делится с фолловерами соцсети Instagram публикациями со своими наследниками. Однако накануне актриса сделала исключение, показав фанатам свою дочь.

Екатерина Вилкова поделилась с фанатами в Instagram снимком с подросшей дочерью


Екатерина Вилкова на протяжении семи лет находится замужем за знаменитым актером Ильей Любимовым. Супруги воспитывают сына Петра и дочь Павлу. В микроблоге актрисы в основном опубликованы фото со съемочной площадки. Однако накануне артистка приняла решение порадовать подписчиков, поделившись снимком с наследницей. На публикации запечатлено, как девочка тянет руки к маме. Под фото знаменитость написала - «Мой вечерний котенок». Пост за сутки собрал свыше 17 тысяч одобрительных лайков и более 140 комментариев. Фолловеры отметили, что Павла заметно подросла.

Накануне «ДНИ 24» сообщал, что Тина Канделаки переписала на 16-летнего сына Леонтия элитную квартиру за 100 млн. руб.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:13

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