Екатерина Вилкова поделилась с фанатами в Instagram снимком с подросшей дочерью
Екатерина Вилкова очень редко делится с фолловерами соцсети Instagram публикациями со своими наследниками. Однако накануне актриса сделала исключение, показав фанатам свою дочь.
Екатерина Вилкова на протяжении семи лет находится замужем за знаменитым актером Ильей Любимовым. Супруги воспитывают сына Петра и дочь Павлу. В микроблоге актрисы в основном опубликованы фото со съемочной площадки. Однако накануне артистка приняла решение порадовать подписчиков, поделившись снимком с наследницей. На публикации запечатлено, как девочка тянет руки к маме. Под фото знаменитость написала - «Мой вечерний котенок». Пост за сутки собрал свыше 17 тысяч одобрительных лайков и более 140 комментариев. Фолловеры отметили, что Павла заметно подросла.
Накануне «ДНИ 24» сообщал, что Тина Канделаки переписала на 16-летнего сына Леонтия элитную квартиру за 100 млн. руб.
Екатерина Вилкова на протяжении семи лет находится замужем за знаменитым актером Ильей Любимовым. Супруги воспитывают сына Петра и дочь Павлу. В микроблоге актрисы в основном опубликованы фото со съемочной площадки. Однако накануне артистка приняла решение порадовать подписчиков, поделившись снимком с наследницей. На публикации запечатлено, как девочка тянет руки к маме. Под фото знаменитость написала - «Мой вечерний котенок». Пост за сутки собрал свыше 17 тысяч одобрительных лайков и более 140 комментариев. Фолловеры отметили, что Павла заметно подросла.
Накануне «ДНИ 24» сообщал, что Тина Канделаки переписала на 16-летнего сына Леонтия элитную квартиру за 100 млн. руб.