Тина Канделаки подарила 16-летнему сыну элитные апартаменты за 100 миллионов рублей
Тина Канделаки решила подарить своему сыну Леонтию роскошный подарок. Ведущая переписала на наследника квартиру в столичном элитном районе за 100 000 000 руб.
Апартаменты, имеющие площадь 340 м², Тина Канделаки приобрела несколько лет назад. Сейчас же владельцем жилища стал Леонтий, который в 2017 г окончил военное училище. Стоит отметить, что у 43-летней телезвезды есть коттедж, площадь которого 480 м². Знаменитость любит там проводить время, отдыхая от городской суеты. У ведущей двое взрослых детей – 18-летняя Мелания и 16-летний Леонтий, о которых она не любит рассказывать общественности и практически не публикует снимки своих наследников в соцсетях.
Накануне «Dni24» сообщал, что родные Евгения Осина находятся в шоке от состояния его квартиры.
Апартаменты, имеющие площадь 340 м², Тина Канделаки приобрела несколько лет назад. Сейчас же владельцем жилища стал Леонтий, который в 2017 г окончил военное училище. Стоит отметить, что у 43-летней телезвезды есть коттедж, площадь которого 480 м². Знаменитость любит там проводить время, отдыхая от городской суеты. У ведущей двое взрослых детей – 18-летняя Мелания и 16-летний Леонтий, о которых она не любит рассказывать общественности и практически не публикует снимки своих наследников в соцсетях.
Накануне «Dni24» сообщал, что родные Евгения Осина находятся в шоке от состояния его квартиры.