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Тина Канделаки подарила 16-летнему сыну элитные апартаменты за 100 миллионов рублей

Тина Канделаки решила подарить своему сыну Леонтию роскошный подарок. Ведущая переписала на наследника квартиру в столичном элитном районе за 100 000 000 руб.

Тина Канделаки подарила 16-летнему сыну элитные апартаменты за 100 миллионов рублей


Апартаменты, имеющие площадь 340 м², Тина Канделаки приобрела несколько лет назад. Сейчас же владельцем жилища стал Леонтий, который в 2017 г окончил военное училище. Стоит отметить, что у 43-летней телезвезды есть коттедж, площадь которого 480 м². Знаменитость любит там проводить время, отдыхая от городской суеты. У ведущей двое взрослых детей – 18-летняя Мелания и 16-летний Леонтий, о которых она не любит рассказывать общественности и практически не публикует снимки своих наследников в соцсетях.

Тина Канделаки подарила 16-летнему сыну элитные апартаменты за 100 миллионов рублей


Накануне «Dni24» сообщал, что родные Евгения Осина находятся в шоке от состояния его квартиры.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:00

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