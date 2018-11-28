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Родственники Евгения Осина шокированы состоянием его квартиры

Родственники Евгения Осина были в шоке после посещения квартиры артиста. Апартаменты певца в элитном районе столицы находится в крайне плохом состоянии.

Родственники Евгения Осина шокированы состоянием его квартиры


Евгений Осин приобрел трехкомнатную квартиру в 100 м2 еще когда был знаменит. По словам риелтора, такая жилплощадь стоит свыше 30 000 000 руб. Однако родственники звезды рассказали журналистам, что жилье требует капитального ремонта. Артист в последние годы часто выпивал. Будучи в нетрезвом состоянии он мочился на паркет, на котором появилась плесень и гниль. Также необходимо купить новые кровати и диваны, так как старые прожжены окурками, а также пропитаны испражнениями.

Предположительно на ремонт наследникам надо более 2 000 000 руб. Пока неясно, где родные знаменитости возьмут финансы на ремонтные работы, так как на похороны Евгения Осина у них денег не было. Их полностью оплатил продюсер Андрей Разин.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:28

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