Родственники Евгения Осина шокированы состоянием его квартиры

Евгений Осин приобрел трехкомнатную квартиру в 100 м2 еще когда был знаменит. По словам риелтора, такая жилплощадь стоит свыше 30 000 000 руб. Однако родственники звезды рассказали журналистам, что жилье требует капитального ремонта. Артист в последние годы часто выпивал. Будучи в нетрезвом состоянии он мочился на паркет, на котором появилась плесень и гниль. Также необходимо купить новые кровати и диваны, так как старые прожжены окурками, а также пропитаны испражнениями.Предположительно на ремонт наследникам надо более 2 000 000 руб. Пока неясно, где родные знаменитости возьмут финансы на ремонтные работы, так как на похороны Евгения Осина у них денег не было. Их полностью оплатил продюсер Андрей Разин.