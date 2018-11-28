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Lexus увеличил расценки в России для многих автомобилей

Бренд Lexus увеличил расценки в России для многих производимых автомобилей. Стоимость авто люксового бренда составила 25 000 – 77 000 рублей.

Lexus увеличил расценки в России для многих автомобилей


По словам специалистов на сегодняшний день подорожали 13 версий из 19 имеющихся на российском автомобильном рынке. Причина увеличения тарифов Lexus держится пока в секрете. Такое подорожание наблюдается уже второй раз за осень. Компания в сентябре производила уже переоценку авто, увеличив цены на 9 000 – 137 000 рублей. Согласно статистике, Lexus ранее опережал на 4 процента динамику реализаций прошлого года. При этом общее количество проданных транспортных средств составило 19 730 единиц. Список подорожавших версий включает Lexus RX 300/350/350L/450h. Сюда также вошла линейка, состоящая из NX 200/300/350h. Далее следуют версии LX 450d/570. За ними расположились GX 460, ES 200, 250, а также 350.

«Dni24» раньше сообщили, что руководители международной ассоциации автошкол РФ предложили ГИБДД изменить экзамены.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:07

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