Lexus увеличил расценки в России для многих автомобилей
Бренд Lexus увеличил расценки в России для многих производимых автомобилей. Стоимость авто люксового бренда составила 25 000 – 77 000 рублей.
По словам специалистов на сегодняшний день подорожали 13 версий из 19 имеющихся на российском автомобильном рынке. Причина увеличения тарифов Lexus держится пока в секрете. Такое подорожание наблюдается уже второй раз за осень. Компания в сентябре производила уже переоценку авто, увеличив цены на 9 000 – 137 000 рублей. Согласно статистике, Lexus ранее опережал на 4 процента динамику реализаций прошлого года. При этом общее количество проданных транспортных средств составило 19 730 единиц. Список подорожавших версий включает Lexus RX 300/350/350L/450h. Сюда также вошла линейка, состоящая из NX 200/300/350h. Далее следуют версии LX 450d/570. За ними расположились GX 460, ES 200, 250, а также 350.
«Dni24» раньше сообщили, что руководители международной ассоциации автошкол РФ предложили ГИБДД изменить экзамены.
По словам специалистов на сегодняшний день подорожали 13 версий из 19 имеющихся на российском автомобильном рынке. Причина увеличения тарифов Lexus держится пока в секрете. Такое подорожание наблюдается уже второй раз за осень. Компания в сентябре производила уже переоценку авто, увеличив цены на 9 000 – 137 000 рублей. Согласно статистике, Lexus ранее опережал на 4 процента динамику реализаций прошлого года. При этом общее количество проданных транспортных средств составило 19 730 единиц. Список подорожавших версий включает Lexus RX 300/350/350L/450h. Сюда также вошла линейка, состоящая из NX 200/300/350h. Далее следуют версии LX 450d/570. За ними расположились GX 460, ES 200, 250, а также 350.
«Dni24» раньше сообщили, что руководители международной ассоциации автошкол РФ предложили ГИБДД изменить экзамены.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:07