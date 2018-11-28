Автошколы предложили ГИБДД России изменить экзамены
Руководство международной ассоциации российских автошкол предложило ГИБДД альтернативный вариант реформы проведения экзамена в РФ на права. Он отличается от предложенных раньше в Госавтоинспекции поправок.
В международной ассоциации автошкол считают нужным уменьшить количество проводимых на площадке упражнений, увеличив в данном случае время на проверку учеников на российских автотрассах. В данном случае предлагается заменить 6 упражнений экзамена на площадках. Руководство автошкол РФ считает, что для поездки по городу в ходе экзамена требуется не меньше двадцати минут. Инспекторами на это отводится намного меньше времени. Ассоциация подвергла критике предложение ГИБДД, касающееся объединения испытаний на площадках, а также по городу. Это в итоге может привести к уменьшению качества обучения. Сейчас руководством ГИБДД рассматривается предложение ассоциации.
«Dni24» ранее сообщали, что беспилотные транспортные средства будут оснащать специальным знаком в виде буквы «А».
В международной ассоциации автошкол считают нужным уменьшить количество проводимых на площадке упражнений, увеличив в данном случае время на проверку учеников на российских автотрассах. В данном случае предлагается заменить 6 упражнений экзамена на площадках. Руководство автошкол РФ считает, что для поездки по городу в ходе экзамена требуется не меньше двадцати минут. Инспекторами на это отводится намного меньше времени. Ассоциация подвергла критике предложение ГИБДД, касающееся объединения испытаний на площадках, а также по городу. Это в итоге может привести к уменьшению качества обучения. Сейчас руководством ГИБДД рассматривается предложение ассоциации.
«Dni24» ранее сообщали, что беспилотные транспортные средства будут оснащать специальным знаком в виде буквы «А».
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:14