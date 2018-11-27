Беспилотные транспортные средства оснастят специальным знаком
Согласно правительственному эксперименту современные беспилотные транспортные средства оснастят специальным знаком, который будет означать "Автономное вождение". Данный знак имеет вид буквы «А».
Тридцатого ноября представят прототип данного знака. Сто беспилотников опробуют на трассах Татарстана, а также Москвы. Эксперты отмечают, что это тестирование нужно, чтобы определить, как будет взаимодействовать беспилотные авто с другими участниками дорожного движения. В Москве первые беспилотные машины запустят первого декабря текущего года. Данное тестирование должно продлиться до первого марта 2022 г.
Ранее Dni24 сообщали, что в октябре фургоны LADA Largus смогли войти в тройку лучших авто на рынке LCV.
Тридцатого ноября представят прототип данного знака. Сто беспилотников опробуют на трассах Татарстана, а также Москвы. Эксперты отмечают, что это тестирование нужно, чтобы определить, как будет взаимодействовать беспилотные авто с другими участниками дорожного движения. В Москве первые беспилотные машины запустят первого декабря текущего года. Данное тестирование должно продлиться до первого марта 2022 г.
Ранее Dni24 сообщали, что в октябре фургоны LADA Largus смогли войти в тройку лучших авто на рынке LCV.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:01