АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, воспитывавшиеся в семьях с нетрадиционной сексуальной ориентацией
EUR 75.57 USD 66.51
Курс валют на 27.11.2018

Беспилотные транспортные средства оснастят специальным знаком

Согласно правительственному эксперименту современные беспилотные транспортные средства оснастят специальным знаком, который будет означать "Автономное вождение". Данный знак имеет вид буквы «А».

Беспилотные транспортные средства оснастят специальным знаком


Тридцатого ноября представят прототип данного знака. Сто беспилотников опробуют на трассах Татарстана, а также Москвы. Эксперты отмечают, что это тестирование нужно, чтобы определить, как будет взаимодействовать беспилотные авто с другими участниками дорожного движения. В Москве первые беспилотные машины запустят первого декабря текущего года. Данное тестирование должно продлиться до первого марта 2022 г.

Ранее Dni24 сообщали, что в октябре фургоны LADA Largus смогли войти в тройку лучших авто на рынке LCV.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:01

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Смартфон Elephone A5 показали в официальном
Ученые: Солнечные бури стали еще опаснее для
Эксперты: Россияне при переезде чаще всего
Нибиру движется к Земле под воздействием
Ученые: Жирафы предпочитают есть в компании друзей
Жителя Лондона напугал необычный кот
На камеру наблюдения попало призрачное отражение
Учёные: Древние египтяне пользовались
Анна Семенович поделилась воспоминаниями о своем
Крис Кельми после смерти Евгения Осина стал
В Санкт-Петербурге Фёдор Бондарчук будет снимать
Виктории Боне - 39. Самые обсуждаемые наряды
Занятия футболом приводят к нарушениям в развитии
Оксана Ряска покинула реалити-шоу "Дом 2"
Российское ателье LARTE Design расширяет
Учёные: Витаминный комплекс поможет человеку
Елена Баранова бросила Артема Сороку из-за
Беспилотные транспортные средства оснастят
Тапочки и кастрюли. Участники Дома-2 смеялись,
Александр Буйнов не считает нужным мучить себя
Ксения Собчак показала в Instagram видео ужина с
Ирена Понарошку рассказала о первом месяце после
Антон Гусев посоветовал Блюменкранцу не общаться
Ученые подсчитали количество контактов между
Мария Ивакова стала жертвой интернет-мошенников
Верховная Рада Украины ввела военное положение в
Эксперт по НЛО обнаружил на снимках Марса древнее
Влад Топалов поделился в Instagram постом о
Изучение зубного камня позволило выяснить
Поклонники Матильды Шнуровой высоко оценили ее
Просмотреть все новости