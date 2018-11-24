Фургоны LADA Largus в октябре вошли в тройку лучших транспортных средств на рынке LCV
В октябре фургоны LADA Largus вошли в тройку лучших транспортных средств на рынке LCV. Модели отечественной компании представляют собой самые востребованные в рамках рынка коммерческие машины.
LADA Largus в рейтинге уступила только автомобилям GAZ Gazelle Next, а также Ford Transit. В октябре транспортные средства LADA Largus были проданы на территории России в количестве 856 фургонов. Модель GAZ Gazelle Next продали в размере 2 472 единиц. А вот транспортное средство Ford Transit россияне приобрели 960 раз. Рынок легких коммерческих авто в октябре в целом показал отрицательную динамику, которая составила минус 4,3% (9 405 экземпляров). С начала года было реализовано 88 987 автомобилей. При этом показатель продаж увеличился на 4,7%.
Новостное издание «Dni24» накануне сообщало, что экспертами был составлен самых надежных современных автоматических коробок переключения передач.
LADA Largus в рейтинге уступила только автомобилям GAZ Gazelle Next, а также Ford Transit. В октябре транспортные средства LADA Largus были проданы на территории России в количестве 856 фургонов. Модель GAZ Gazelle Next продали в размере 2 472 единиц. А вот транспортное средство Ford Transit россияне приобрели 960 раз. Рынок легких коммерческих авто в октябре в целом показал отрицательную динамику, которая составила минус 4,3% (9 405 экземпляров). С начала года было реализовано 88 987 автомобилей. При этом показатель продаж увеличился на 4,7%.
Новостное издание «Dni24» накануне сообщало, что экспертами был составлен самых надежных современных автоматических коробок переключения передач.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:00