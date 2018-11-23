Эксперты составили список самых надежных автоматических КПП
Эксперты анонсировали самые надежные в истории автомобилестроения автоматические КПП. Трансмиссию Mercedes-Benz 722.4 разработали в 1981 году. Четырёхскоростной «автомат» предназначался для авто серий 124, 190 и С-Class.
Зачастую АКПП могла пережить силовой агрегат, справляясь с пробегом в 400 000 – 500 000 километров без ремонта. Второе место досталось 4-ступенчатой коробке передач Toyota A340, которую выпустили в 1986 году. Данная АКПП способна без проблем функционировать до пробега в 500 000 км. Компания ZF специализируется в производстве трансмиссий. Вследствие этого неудивительно, что АКПП ZF 5HP смогла получить место в данном рейтинге надежности. «Авомат» ZF 5HP нормально работал на большинстве транспортных средств, пробег которых составлял 500 000 км. АКПП General Motors 5L40E кроме моделей американского концерна использовалась на некоторых авто BMW. Пятерку ТОП замыкает трансмиссия Toyota A750F.
Новостное издание «Dni24» накануне сообщало, что в Сети выложили снимки новой самой бюджетной версии электрокара Honda Urban EV.
Зачастую АКПП могла пережить силовой агрегат, справляясь с пробегом в 400 000 – 500 000 километров без ремонта. Второе место досталось 4-ступенчатой коробке передач Toyota A340, которую выпустили в 1986 году. Данная АКПП способна без проблем функционировать до пробега в 500 000 км. Компания ZF специализируется в производстве трансмиссий. Вследствие этого неудивительно, что АКПП ZF 5HP смогла получить место в данном рейтинге надежности. «Авомат» ZF 5HP нормально работал на большинстве транспортных средств, пробег которых составлял 500 000 км. АКПП General Motors 5L40E кроме моделей американского концерна использовалась на некоторых авто BMW. Пятерку ТОП замыкает трансмиссия Toyota A750F.
Новостное издание «Dni24» накануне сообщало, что в Сети выложили снимки новой самой бюджетной версии электрокара Honda Urban EV.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:53