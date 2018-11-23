В Сети появились «шпионские» снимки нового Honda Urban EV
«Шпионские» фото нового самого бюджетного электрокара версии Honda Urban EV появились в Сети. Концепт немецким зрителям продемонстрировали в рамках автопоказа в Франкфурте-на-Майне.
Инженеры Honda в настоящее время осуществляют работу над созданием электрохэтчбека версии Urban. Заявку на данную новинку можно создать в начале следующего года. Хотя машина полностью покрыта камуфляжной защитной пленкой, о ней можно многое рассказать. Транспортное средство оснащается светодиодной оптикой. Honda Urban доступна с боковыми стандартными зеркалами, так как для применения камер требуется подготовить законодательную базу.
Накануне новостное издание «Dni24» сообщило, что в глобальной сети было выложено видео, на котором демонстрируются зимние испытания новой версии Hyundai Palisade.
Инженеры Honda в настоящее время осуществляют работу над созданием электрохэтчбека версии Urban. Заявку на данную новинку можно создать в начале следующего года. Хотя машина полностью покрыта камуфляжной защитной пленкой, о ней можно многое рассказать. Транспортное средство оснащается светодиодной оптикой. Honda Urban доступна с боковыми стандартными зеркалами, так как для применения камер требуется подготовить законодательную базу.
Накануне новостное издание «Dni24» сообщило, что в глобальной сети было выложено видео, на котором демонстрируются зимние испытания новой версии Hyundai Palisade.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:00