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В Сети появились кадры зимних испытаний версии Hyundai Palisade

В Сети появились кадры, как версия Hyundai Palisade проходит испытания. При этом в авто использовали зимний режим движения.

В Сети появились кадры зимних испытаний версии Hyundai Palisade


Зимние тесты паркетника версии Hyundai Palisade разработчики осуществили в Швеции на территории города Арьерплуг. Транспортное средство осуществляло езду по льду замерзшего озера, находящегося вблизи Полярного круга. После этого видео прохождения тестов было выложено в глобальную сеть. В ходе испытания профессионалами проверялась надежность работы так называемого зимнего режима тяговой системы новой версии кросса. На видео видно, как версией Palisade в ходе пробуксовки, а также диагонального вывешивания, проводится перераспределение момента непосредственно на колесо с нагрузкой. В свою очередь это помогает авто пройти без проблем самые сложные участки трассы. По словам экспертов, блокировка между колесами осуществляется системой ESP. В свою очередь она тормозит проскальзывающее автомобильное колесо. Hyundai Palisade наделят 6-цилиндровой силовой установкой, вместе с которой будет функционировать 8-скоростная автоматическая КПП.



Интернет-издание «Dni24» накануне сообщило, что российский автобренд Lada был внесён в ТОП самых продаваемых марок в мире.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 04:00

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