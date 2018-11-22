АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В США после пересадки сердца 2-летнему мальчику пересадили почку матери
EUR 75.15 USD 65.95
Курс валют на 22.11.2018

Lada внесли в рейтинг самых реализуемых марок в мире

Российский автобренд Lada внесли в рейтинг самых реализуемых марок в мире. Отечественная Lada занимает 48 место в ТОП-50 современных мировых лидеров автомобилестроения. Первое место заняла японская компания Toyota.

Lada внесли в рейтинг самых реализуемых марок в мире


В течение 9 месяцев текущего года отечественный концерн «АвтоВАЗ» на разных рынках продал около 286 000 моделей марки Lada. В свою очередь суммарные объёмы продаж увеличились на 21 процент. Эксперты в мировом рейтинге на первое место поставили японский бренд Toyota. В течение 9 месяцев всего было продано около 6 500 000 авто различных типов, а также моделей этой марки. Второе место в ТОП досталось немецкому концерну Volkswagen Group. С января по сентябрь компания смогла реализовать 5 220 000 экземпляров авто. На третьем месте размесилась марка Ford из Соединённых Штатов. По всему миру за 9 месяцев продали 4 000 000 единиц авто этого бренда.

Новостное издание «Dni24» раньше сообщало, что ABT обновил Ultimate Audi RS6 Avant, генерирующий 725 лошадиных сил. Авто оснащается 4,0-литровым твинтурбовым силовым агрегатом V8.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:53

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Жительница Портленда сняла на видео НЛО-шары,
Рита Дакота: "Я теряю особую связь с поклонниками"
"Помолодела на 2 века": Пизанская башня стала
В Омске у птиц обнаружена опасная для человека
Журналисты узнали о плохом состоянии здоровья
Московский Кредитный Банк предлагает акцию в
Ученые из России изобрели радиоуправляемые
Актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Олег
Ксения Бородина рассказала, что даже Курбан
Лера Кудрявцева показала подписчикам обнаженную
Samsung Galaxy S10 с 5G наделят двумя видами
Сын Марии Шукшиной предложил забрать ребенка
Ведущая программы «Квартирный вопрос» Наталья
Концентрация парниковых газов в атмосфере Земли
Певица Натали показала видео с детьми в честь Дня
Lada внесли в рейтинг самых реализуемых марок в
Ксения Собчак в Instagram показала свою фигуру и
В Омске женщина после ссоры сожгла машину
Обнаружен скрытый участок человеческого мозга
Теща Дмитрия Марьянова написала открытое письмо
Российским школьникам удалось взломать систему
Дмитрий Маликов показал новый выпуск
Жасмин призналась в любви к Алле Пугачёвой
Седан Toyota Camry стал в октябре в России
Влад Топалов не знает цвет глаз жены Регины
Анастасия Волочкова возмутила фолловеров позой, а
Представители Валдиса Пельша опровергли сообщения
Ученые: Мантия «сверхземель» может создавать
Открытие российских ученых ускорит работу
Звезда “Игры престолов” Натали Дормер рассталась
Просмотреть все новости