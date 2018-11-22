Lada внесли в рейтинг самых реализуемых марок в мире
Российский автобренд Lada внесли в рейтинг самых реализуемых марок в мире. Отечественная Lada занимает 48 место в ТОП-50 современных мировых лидеров автомобилестроения. Первое место заняла японская компания Toyota.
В течение 9 месяцев текущего года отечественный концерн «АвтоВАЗ» на разных рынках продал около 286 000 моделей марки Lada. В свою очередь суммарные объёмы продаж увеличились на 21 процент. Эксперты в мировом рейтинге на первое место поставили японский бренд Toyota. В течение 9 месяцев всего было продано около 6 500 000 авто различных типов, а также моделей этой марки. Второе место в ТОП досталось немецкому концерну Volkswagen Group. С января по сентябрь компания смогла реализовать 5 220 000 экземпляров авто. На третьем месте размесилась марка Ford из Соединённых Штатов. По всему миру за 9 месяцев продали 4 000 000 единиц авто этого бренда.
Новостное издание «Dni24» раньше сообщало, что ABT обновил Ultimate Audi RS6 Avant, генерирующий 725 лошадиных сил. Авто оснащается 4,0-литровым твинтурбовым силовым агрегатом V8.
В течение 9 месяцев текущего года отечественный концерн «АвтоВАЗ» на разных рынках продал около 286 000 моделей марки Lada. В свою очередь суммарные объёмы продаж увеличились на 21 процент. Эксперты в мировом рейтинге на первое место поставили японский бренд Toyota. В течение 9 месяцев всего было продано около 6 500 000 авто различных типов, а также моделей этой марки. Второе место в ТОП досталось немецкому концерну Volkswagen Group. С января по сентябрь компания смогла реализовать 5 220 000 экземпляров авто. На третьем месте размесилась марка Ford из Соединённых Штатов. По всему миру за 9 месяцев продали 4 000 000 единиц авто этого бренда.
Новостное издание «Dni24» раньше сообщало, что ABT обновил Ultimate Audi RS6 Avant, генерирующий 725 лошадиных сил. Авто оснащается 4,0-литровым твинтурбовым силовым агрегатом V8.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:53