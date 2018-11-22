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ABT обновил версию Ultimate Audi RS6 Avant на 725 лошадиных сил

ABT обновил версию Ultimate Audi RS6 Avant на 725 лошадиных сил. В транспортном средстве работает 4,0-литровый твинтурбовый силовой агрегат V8.

ABT обновил версию Ultimate Audi RS6 Avant на 725 лошадиных сил


Универсал имеет расцветку Nogaro Blue. Транспортное средство выглядит практически, как и менее мощный его «брат». Вместе с этим автомобиль Ultimate Audi RS6 Avant стал более агрессивным. Этому способствует глянцево-черные акценты, передний сплиттер, дополнительные карбоновые детали кузова. На дюйм были увеличены автомобильные диски. Они теперь имеют размер в 22 дюйма. Благодаря увеличению производительности автомобиль будет до первой сотни разгоняться за 3,1-3,2 сек.



Новостному интернет-изданию «Dni24» накануне сало известно, что автомобильная компания Volvo приедет в Лос-Анджелес на автосалон без новых своих моделей авто.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:46

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