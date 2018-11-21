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Volvo на автосалон в Лос-Анджелесе приедет без автомобилей

Стенд Volvo в рамках автомобильного шоу в Лос-Анджелесе может остаться пустым. Автосалон откроет свои двери на предстоящей неделе.

Volvo на автосалон в Лос-Анджелесе приедет без автомобилей


Вместо нового авто в центре стенда окажется надпись “Это не автомобиль”. Volvo в данном случае хочет, не показывая авто, продемонстрировать собственный взгляд в отношении будущего мобильности. Данная информация предоставлена Мартеном Левенстамом, который осуществлял планировку стратегии продукции шведского автобренда. По словам представителя компании, производитель сейчас занимается строительством транспортных средств, предоставляет потенциальным своим клиентам свободу передвижения. Стоит отметить, что летом Volvo отказалась участвовать в крупнейшем автосалоне, который проводился в Женеве. В компании в то время сделали акцент, что мероприятие “нежизнеспособное”, так как автоиндустрия постоянно развивается, при этом требуя новых подходов, чтобы выводить продукцию на международный рынок.

Новостное издание «Dni24» раньше передавало, что в Российской Федерации отзывают свыше 400 мотоциклов Harley-Davidson.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:43

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