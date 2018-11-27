Валерия в Кремле поблагодарила за помощь в ее карьере умершего Иосифа Кобзона
В Кремле 27 ноября Владимир Путин вручал государственные награды, где исполнительница песен Валерия получила Орден почета. На торжественной церемонии знаменитость поблагодарила Иосифа Кобзона за то, что певец был для нее учителем и наставником.
Валерия подчеркнула, что Иосиф Кобзон привел ее в профессию и за это она будет вечно ему благодарна. Певица выразила слова благодарности своим единомышленникам и авторам своих песен, а также своему продюсеру и супругу Иосифу Пригожину. По словам звезды, она очень счастливый человек, так как уже пятнадцать лет занимается музыкой, которая является ее любимым делом.
Ранее портал «Dni24» сообщал, что Валерий Леонтьев, Алла Пугачева и многие звезды поздравили супругу Игоря Крутого с юбилеем.
Валерия подчеркнула, что Иосиф Кобзон привел ее в профессию и за это она будет вечно ему благодарна. Певица выразила слова благодарности своим единомышленникам и авторам своих песен, а также своему продюсеру и супругу Иосифу Пригожину. По словам звезды, она очень счастливый человек, так как уже пятнадцать лет занимается музыкой, которая является ее любимым делом.
Ранее портал «Dni24» сообщал, что Валерий Леонтьев, Алла Пугачева и многие звезды поздравили супругу Игоря Крутого с юбилеем.