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Валерия в Кремле поблагодарила за помощь в ее карьере умершего Иосифа Кобзона

В Кремле 27 ноября Владимир Путин вручал государственные награды, где исполнительница песен Валерия получила Орден почета. На торжественной церемонии знаменитость поблагодарила Иосифа Кобзона за то, что певец был для нее учителем и наставником.

Валерия в Кремле поблагодарила за помощь в ее карьере умершего Иосифа Кобзона


Валерия подчеркнула, что Иосиф Кобзон привел ее в профессию и за это она будет вечно ему благодарна. Певица выразила слова благодарности своим единомышленникам и авторам своих песен, а также своему продюсеру и супругу Иосифу Пригожину. По словам звезды, она очень счастливый человек, так как уже пятнадцать лет занимается музыкой, которая является ее любимым делом.

Валерия в Кремле поблагодарила за помощь в ее карьере умершего Иосифа Кобзона


Ранее портал «Dni24» сообщал, что Валерий Леонтьев, Алла Пугачева и многие звезды поздравили супругу Игоря Крутого с юбилеем.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:43

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