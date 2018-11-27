Алла Пугачева и Валерий Леонтьев поздравили жену Игоря Крутого с 55-летием
Свой день рождения жена Игоря Крутого Ольга отмечает 11 ноября, однако в этом году она решила устроить вечеринку на 2 недели позже, так как 55-летнему юбилею требовалась серьезная подготовка. 26 ноября супругу композитора пришли поздравить звездные друзья, в число которых вошли Алла Пугачева и Валерий Леонтьев.
Свои поздравления Ольга Крутая принимала в одном из ресторанов ММДЦ Москва-Сити. На вечеринку были приглашены многие российские знаменитости, которых угощали рыбными деликатесами и черной икрой. Однако в этот вечер гости практически не сидели за столами, так как на сцене выступали Филипп Киркоров, Дима Билан и сама Примадонна. Именинница появилась на празднике в черном длинном облегающем платье из шелка. Образ завершил бриллиантовый широкий браслет и длинные серьги.
Ранее интернет-издание «Dni24» сообщало, что в соцсети Instagram в микроблоге Яны Яцковской появилась публикация с мертвым новорожденным ребенком. По словам модели, она, данным образом, выражает протест против "системы".
Свои поздравления Ольга Крутая принимала в одном из ресторанов ММДЦ Москва-Сити. На вечеринку были приглашены многие российские знаменитости, которых угощали рыбными деликатесами и черной икрой. Однако в этот вечер гости практически не сидели за столами, так как на сцене выступали Филипп Киркоров, Дима Билан и сама Примадонна. Именинница появилась на празднике в черном длинном облегающем платье из шелка. Образ завершил бриллиантовый широкий браслет и длинные серьги.
Ранее интернет-издание «Dni24» сообщало, что в соцсети Instagram в микроблоге Яны Яцковской появилась публикация с мертвым новорожденным ребенком. По словам модели, она, данным образом, выражает протест против "системы".