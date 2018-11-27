Российская модель Яна Яцковская выставила фото с мертвым ребенком в Instagram

В посте под публикацией Яна Яцковская сообщила фанатам, что она в День матери родила "небесного" мальчика. Фанаты модели были просто в шоке, оставив под фото массу возмущенных комментариев, которые были удалены. Репортеры решили спросить у знаменитости, зачем она обнародовала в соцсети данный кадр. Звезда объяснила, что кадр стал протестом. По ее словам, женщины, родившие мертвого ребенка, скрывают случившееся, при этом годами мучаются от психического расстройства. Также это является протестом "системе", не позволяющей хоронить родителям мертвых детей так, как им этого хочется. Модель, таким образом, хотела показать общественности, что подобная трагедия может случиться в жизни любой девушки.По словам Яны Яцковской, во время беременности она много работала. Модель заявила, что в последний раз чувствовала шевеление ребенка во время отдыха на Мальдивах. В местной клинике ей сказали, что сердце ее сына не бьется.