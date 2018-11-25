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В Android появилась новая функция Digital Wellbeing от Google

В операционную систему Android встроена новая функция Digital Wellbeing от Google. Она была обещана компанией ещё до дебюта версии Pie 9.

В Android появилась новая функция Digital Wellbeing от Google

Digital Wellbeing поможет пользователям быть в курсе, сколько времени ими затрачивается на смартфоны. В свою очередь программа осуществляет слежение за всеми действиями, производимыми на современном смартфоне. Это касается количества осуществляемых разблокировок, времени общения, а также времени, проведённого пользователями в приложениях. Данная функция смогла себя хорошо показать в рамках тестов на Google Pixel. Вследствие этого она является теперь доступной на аппаратах, которые функционируют на основе «операционок» Android One. Приборной панелью Digital Wellbeing отображается список приложений, которые имеются на устройстве, а также время, которое проводит пользователь в них. В случае надобности на программы возможна установка таймера. Ещё одним полезным сервисом является Wind Down. Благодаря ему производится отключение всех уведомлений, за счёт активации режима «не беспокоить». Дисплей в этом случае получит черно-белый фон.

Ранее «Dni24» сообщали, что Realme U1 выступит первой версией смартфонов, которая будет функционировать под управлением процессора Helio P70.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:45

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