Realme U1 станет первым смартфоном, работающим на процессоре Helio P70
Смартфон Realme U1 первым получит процессор Helio P70. Производители раньше применяли чипсет версии MediaTek P70.
Экран версии Realme U1 по своим размерам превышает 6 дюймов. Благодаря функции FullHD юзерам предоставляется возможность просмотра видеороликов, а также снимков с наибольшим разрешением, а также топовым качеством. Для покрытия экрана устройства используется стекло от Gorilla Glass 3. Модель осуществляет работу с ОЗУ на 3 либо 4 Гб. Это зависит от самой комплектации устройства. Из сопроводительных документов к Realme U1 следует, что фотокамера смартфона обладает модулем японской фирмы Sony. Ещё пока не поступало информации, когда начнут продавать данную новинку. Производитель для своей продукции считает приоритетным индийский рынок гаджетов. Расценка этого аппарата пока держится в секрете.
Ранее «Dni24» сообщали, что смартфон модели Xiaomi Mi 9 наделили ОЗУ на 10 ГБ, а также ПЗУ на 256 ГБ.
Экран версии Realme U1 по своим размерам превышает 6 дюймов. Благодаря функции FullHD юзерам предоставляется возможность просмотра видеороликов, а также снимков с наибольшим разрешением, а также топовым качеством. Для покрытия экрана устройства используется стекло от Gorilla Glass 3. Модель осуществляет работу с ОЗУ на 3 либо 4 Гб. Это зависит от самой комплектации устройства. Из сопроводительных документов к Realme U1 следует, что фотокамера смартфона обладает модулем японской фирмы Sony. Ещё пока не поступало информации, когда начнут продавать данную новинку. Производитель для своей продукции считает приоритетным индийский рынок гаджетов. Расценка этого аппарата пока держится в секрете.
Ранее «Dni24» сообщали, что смартфон модели Xiaomi Mi 9 наделили ОЗУ на 10 ГБ, а также ПЗУ на 256 ГБ.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:15