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Xiaomi Mi 9 получил особенность, которая всех поразила

Смартфон версии Xiaomi Mi 9 получил поразившую всех особенность. Дело в том, что на момент анонса данной модели, она не будет иметь реальных конкурентов. Это положительно скажется на продажах этого устройства.

Xiaomi Mi 9 получил особенность, которая всех поразила


Модель Xiaomi Mi 9 уже сертифицировали для продажи в КНР в специальном ведомстве. Таким образом, смартфон должен обладать законченной аппаратной базой. Во всех документах устройство обладает модульным номером M1901F9T/E. В регистрационных записях аппарата с данным модельным номером говорится, что телефон на тыльной крышке имеет тройную основную камеру. Разрешение устройства составляет 48 Мп. В базе данных говориться о том, что в M1901F9T/E имеется восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 8150, модем X50, поддержку сети 5G, Bluetooth 5.0 LE, Wi-Fi 802.11ac, 4G VoLTE, Dual GPS, NFC.

Согласно имеющейся информации, новый флагман представят публике в первом квартале будущего года. ОЗУ устройства составляет 10 ГБ, ПЗУ - 256 ГБ. Телефону также приписывается USB Type-C - разъем второго поколения, защита от попадания пыли и воды по стандарту IP68.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 04:00

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