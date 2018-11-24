Xiaomi Mi 9 получил особенность, которая всех поразила





Модель Xiaomi Mi 9 уже сертифицировали для продажи в КНР в специальном ведомстве. Таким образом, смартфон должен обладать законченной аппаратной базой. Во всех документах устройство обладает модульным номером M1901F9T/E. В регистрационных записях аппарата с данным модельным номером говорится, что телефон на тыльной крышке имеет тройную основную камеру. Разрешение устройства составляет 48 Мп. В базе данных говориться о том, что в M1901F9T/E имеется восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 8150, модем X50, поддержку сети 5G, Bluetooth 5.0 LE, Wi-Fi 802.11ac, 4G VoLTE, Dual GPS, NFC.Согласно имеющейся информации, новый флагман представят публике в первом квартале будущего года. ОЗУ устройства составляет 10 ГБ, ПЗУ - 256 ГБ. Телефону также приписывается USB Type-C - разъем второго поколения, защита от попадания пыли и воды по стандарту IP68.