Lamborghini готовит к выпуску новый четырехместный спорткар
Специалисты итальянской автокомпании Lamborghini готовят к выпуску четырёхместный современный спорткар. Данные предоставлены Стефаном Доменикали, являющимся главой итальянского автобренда.
Согласно предварительной информации, новое транспортное средство культовой компании выйдет на современный авторынок не ранее 2025 года. Доменикали заметил, что новая разработка отличается эффективной аэродинамикой, интересным ярким дизайном, хорошей мощностью, отличным управлением, комфортным удобным салоном. По словам действующего главы автобренда, компания не станет торопиться с выпуском новой версии транспорта. Дело в том, что фирме придётся опять войти в сегмент, в котором она отсутствовала свыше сорока лет. Следует заметить, что версия Espada представляла собой последнее четырёхместное спортивное авто итальянской компании. Эта машина была выпущена ещё в 1968 году. Модель прекратили выпускать в 1978 году.
Ранее «Dni24» сообщали, что фургоны модификации LADA Largus смогли в октябре оказаться в тройке лучших моделей в рамках авторынка LCV.
Согласно предварительной информации, новое транспортное средство культовой компании выйдет на современный авторынок не ранее 2025 года. Доменикали заметил, что новая разработка отличается эффективной аэродинамикой, интересным ярким дизайном, хорошей мощностью, отличным управлением, комфортным удобным салоном. По словам действующего главы автобренда, компания не станет торопиться с выпуском новой версии транспорта. Дело в том, что фирме придётся опять войти в сегмент, в котором она отсутствовала свыше сорока лет. Следует заметить, что версия Espada представляла собой последнее четырёхместное спортивное авто итальянской компании. Эта машина была выпущена ещё в 1968 году. Модель прекратили выпускать в 1978 году.
Ранее «Dni24» сообщали, что фургоны модификации LADA Largus смогли в октябре оказаться в тройке лучших моделей в рамках авторынка LCV.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:00